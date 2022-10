Sehen Sie uns beim Spielen aller vier Gotham-Ritter zu

HQ

Gotham Knights wird in nur wenigen Wochen eintreffen, da der Action-Titel am 21. Oktober debütieren wird. Aber vor diesem Datum haben wir gerade eine Vorschau des Spiels veröffentlicht, nach einer längeren praktischen Phase, in der wir ein paar Missionen angehen, uns mit Harley Quinn auseinandersetzen und sogar einige Verbrechen auf den Gotham-Straßen stoppen konnten.

Sie können viel davon in Aktion für sich selbst sehen, in vier separaten Gameplay-Clips, die auf jeden der Ritter zugeschnitten sind; Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing. Werfen Sie einen Blick auf das Gameplay und lassen Sie uns wissen, was Sie von dem Spiel halten und ob Sie es sich schnappen werden, wenn es am 21. Oktober auf PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen debütiert.

