Sehen Sie sich in dieser Blu-ray-Dokumentation an, wie Supergiant Hades erstellt hat

HQ

Es gibt ein paar wirklich fesselnde Dokumentationen, die sich damit befassen, wie das Leben bei einem Videospielentwickler wirklich aussieht, wobei das vielleicht beste aktuelle Beispiel der lange Einblick von Double Fine in die Entstehung von Psychonauts 2 ist. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, einen Blick auf die Entstehung von Supergiant 's Hades zu werfen, alles in Form einer Doku-Serie, die von Noclip erstellt wurde.

Die Serie ist unter dem Namen Developing Hell: The Making of Hades bekannt, und obwohl sie ursprünglich auf dem YouTube-Kanal von Noclip debütierte, haben sich die Leute von Fangamer mit den Dokumentarfilmern zusammengetan, um die Serie in eine Blu-ray-Alternative zu verwandeln, die als Director's Cut gilt.

Es bietet 251 Minuten Filmmaterial in sechs einzelnen Episoden und enthält auch einige vielversprechende Ergänzungen, wie z. B. ein 10-seitiges Booklet über das Projekt, Notizen von Danny O'Dwyer, dem Gründer von Noclip, und Greg Kasavin von Supergiant sowie ein wendbares Frontcover, das von Josh Barnett von Supergiant entworfen wurde.

All dies ist in einem Paket enthalten, das Sie 24 US-Dollar zurückkostet, wobei der Versand weltweit verfügbar ist.

Werbung:

Werden Sie diese Dokuserie zu Ihrer Blu-ray-Sammlung hinzufügen?