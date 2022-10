Sehen Sie sich einen neuen Trailer zur gruseligen Netflix-Serie 1899 an

HQ

Von den Machern von Dark kommt eine eisige Geschichte über die Crew an Bord des Schiffes Kerberos, die mitten auf dem Ozean auf ein uraltes Geisterschiff trifft, und jetzt hat Netflix einen atmosphärischen Trailer für die kommende Streaming-Serie veröffentlicht. Die Show heißt 1899 und wird am 17. November uraufgeführt. Freust du dich auf Geisterschiffe und Geheimnisse in diesem November?

Zusammenfassung:

"Auf ihrer Reise über den weiten und tückischen Atlantik stoßen die Passagiere der Kerberos auf das größte Geheimnis ihres Lebens. Willkommen bei 1899, einer zutiefst immersiven neuen Serie von den Machern von Dark."