Sehen Sie sich einen ersten Teaser von Dexter: Original Sin an

Auf der San Diego Comic-Con gab es nicht nur Superhelden, auch der Serienmörder Dexter stand im Rampenlicht. Zuerst wurde eine Fortsetzung von Dexter: New Blood namens Dexter: Resurrection (mit Michael C. Hall in der Hauptrolle) enthüllt und dann durfte die kommende Prolog-Serie namens Dexter: Original Sin (mit Michael C. Halls Voiceover) ein wenig in Form eines kleinen Teasers glänzen, der eine Nachbildung der ikonischen Intro-Sequenz des Franchise bietet. Es wurde jedoch noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, außer dass es "bald" auf Paramount+ veröffentlicht wird.

Seid ihr gespannt auf mehr Dexter?

Synopsis:

Dexter: Original Sin spielt im Miami des Jahres 1991 und folgt Dexter (Patrick Gibson) auf seinem Weg vom Studenten zum rächenden Serienmörder. Als seine blutrünstigen Triebe nicht länger ignoriert werden können, muss Dexter lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren. Unter der Anleitung seines Vaters Harry (Golden-Globe-Gewinner Christian Slater) nimmt er einen Kodex an, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, die es verdienen, aus der Gesellschaft eliminiert zu werden, ohne auf den Radar der Strafverfolgungsbehörden zu geraten. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, da er ein forensisches Praktikum beim Miami Metro Police Department beginnt.