Sehen Sie sich einen Entwickler an, der neun Löcher in EA Sports PGA Tour spielt

EA Sports PGA Tour erscheint in einer Woche, und wir haben eine Überprüfung. Aber in der Zwischenzeit können wir jetzt einen wirklich guten Blick auf das Spiel werfen, da EA Sports ein Video geteilt hat, in dem ein Entwickler zusammen mit dem Golf-Influencer TheApexHound neun Löcher (auf zwei Plätzen) spielt.

Dies gibt einen detaillierten Einblick in viele Funktionen, z. B. wie Sie so ziemlich alles an Ihren Stil anpassen können. Wir bekommen auch einen guten Einblick in die technischen Aspekte des Spiels sowie eine ganze Menge Gameplay. Schau dir alles unten an.

EA Sports PGA Tour feiert am 7. April Premiere für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.