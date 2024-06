Sehen Sie sich eine Szene aus The Boys Staffel 4 an

HQ

Die vierte Staffel von The Boys wird mit drei Episoden auf Prime Video in genau einer Woche Premiere feiern, also bin ich nicht der Einzige, der immer aufgeregter wird. Möchten Sie diesen Quench ein wenig befriedigen? Dann habe ich gute Nachrichten.

Amazon hat uns eine kurze Szene aus The Boys Staffel 4 gegeben. Es zeigt, wie Butcher versucht, Ryan davon zu überzeugen, dass er Homelanders Seite verlassen sollte. Leider unterbricht unser Antagonist mit dem Umhang das Gespräch und hat selbst ein paar Dinge zu sagen.

Freuen Sie sich darauf, dies und mehr ab dem 13. Juni zu sehen.