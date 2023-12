Sehen Sie sich eine Szene aus Marvels What If...? Staffel 3

HQ

Die erste Staffel von Marvel's What If...? wurde schnell ein Hit, so dass Disney sowohl für eine zweite als auch für eine dritte Staffel grünes Licht gab. Staffel 2 endete heute, und das wurde auf eine Art und Weise gefeiert, die den Anschein erweckt, als müsste man nicht zwei Jahre auf die nächsten Episoden warten.

Marvel hat uns eine Szene aus der dritten Staffel von What If...? gegeben. Es zeigt Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, und Red Guardian auf einem gemeinsamen Roadtrip, der schnell und feindselig wird, als Laurence Fishburnes Dr. Bill Foster das interessante Team entdeckt. Der Clip endet mit der Aussage Was wäre, wenn...? Staffel 3 wird "bald" auf Disney+ erscheinen, es klingt also so, als würden wir sie irgendwann im Jahr 2024 bekommen.