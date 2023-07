Sehen Sie sich die gesamte erste Folge der Netflix-Serie Skull Island kostenlos an

HQ

Netflix hat beschlossen, die gesamte erste Folge seiner animierten King Kong-Show Skull Island für alle kostenlos zu sehen. Die Episode mit dem Titel Maritime Pilot ist jetzt vollständig auf YouTube verfügbar, was bedeutet, dass Sie sie ansehen und sehen können, ob sie überzeugend genug ist, um ein Netflix-Abonnement abzuschließen und die verbleibenden sieben Episoden zu sehen.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was Skull Island servieren wird, lautet die Zusammenfassung für die Monsterverse-Show wie folgt: "Die brandneue Zeichentrickserie von Netflix und Legendary führt Sie zurück in die 1990er Jahre für ein spannendes Abenteuer in Kongs altem Revier voller Monster, Geheimnisse und natürlich des Königs von Skull Island selbst, KONG!"

In der Episodenbeschreibung heißt es auf Netflix: "Ein mysteriöser Schiffbrüchiger taucht auf, während Charlie, Mike und ihre Väter den Ozean nach Fabelwesen durchsuchen und alle ihre Pläne ins Chaos stürzen."

Wenn Sie das fasziniert, sehen Sie sich die ganze Folge unten an.