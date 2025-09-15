Sehen Sie sich die ersten Spionageaufnahmen des Porsche Taycan Turbo GT4 RS an

HQ

Porsches Performance-Variante des Elektroautos Taycan (Turbo GT) war mit einer Zeit von 7:07 Minuten rund ein Jahr lang das schnellste straßenzugelassene Elektroauto rund um den legendären Nürburgring. Diese Zeit wurde jedoch Anfang des Sommers von Xiaomis Elektroauto SU7 Ultra geschlagen, das die Strecke mit 82 Kurven in 7:04 Minuten umrundete, eine Zeit, die Porsche nun wiederum mit dem kommenden Biest Taycan Turbo GT4 RS schlagen will. Das Auto wurde noch nicht veröffentlicht, aber Pistonheads hat es geschafft, einige Spionageaufnahmen einer kaum getarnten Variante zu machen, die in der letzten Woche auf der Nordschleife geträumt hat, und alles deutet darauf hin, dass sie bald in ihrer vollen Pracht zusammen mit einer neuen Rekordzeit gezeigt wird.