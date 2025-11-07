Sehen Sie sich die ersten fünf Minuten der letzten Staffel von Stranger Things an

HQ

Netflix hat die allerersten fünf Minuten der kommenden (und letzten) Staffel von Stranger Things veröffentlicht - die uns zurück ins Jahr 1983 führt und uns einen genaueren Blick auf Will Byers' Flucht im Upside Down gibt - und was tatsächlich passiert ist (Wortspiel beabsichtigt). Mit anderen Worten, wir werden mit einer nebligen und unheimlichen Landschaft verwöhnt, die nicht nur den gruseligen Demogorgon aus der ersten Staffel zurückbringt, sondern auch die Bühne für einige Überraschungen bereitet. Eine schöne Rückkehr zu eher horrororientierter Unterhaltung.

Die letzte Staffel wird in drei Teilen Premiere feiern - oder genauer gesagt, in drei Bänden, wie Netflix sie nennt. Die ersten Episoden erscheinen am 26. November, gefolgt von Band zwei am 25. Dezember und schließlich am Silvester, dem 31. Dezember, ein wahrscheinlich nervenaufreibendes Serienfinale. Schauen Sie sich die ersten fünf Minuten unten an.

Freust du dich schon auf die letzte Staffel?