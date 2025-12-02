Sehen Sie sich die ersten Bilder von Ready or Not 2: Here I Come an

Obwohl Ready or Not ein Horrorfilm war, der ein großer Erfolg wurde, gab es sechs Jahre später keine Fortsetzung, was als ziemlich einzigartig in diesem Genre gelten muss. Nächstes Jahr wird es jedoch endlich so weit sein, wenn Ready or Not 2: Here I Come im April Premiere feiert.

Das bedeutet, dass es nicht mehr lange dauern sollte, bis der erste Trailer veröffentlicht wird, aber in der Zwischenzeit konnte People Magazine nun die ersten Bilder präsentieren. Hier sehen wir Samara Weaving erneut in der Hauptrolle sowie einen Blick auf sowohl Elijah Wood als auch Sarah Michelle Gellar, die beide ihr Debüt in der Filmreihe geben.

Sie können sich die Bilder im obigen Link ansehen, und Sie finden auch vier davon im Beitrag Bluesky unten.