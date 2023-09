Sehen Sie sich die ersten 7 Minuten von Castlevania: Nocturne an

HQ

Anfang dieses Monats teilte Yours truly die Nachricht mit, dass es möglich sein wird, die erste Folge von Castlevania: Nocturne im Rahmen des Netflix-Drop-1-Events heute Abend kostenlos zu sehen. Sie haben es verpasst? Mach dir keine Sorgen. Einen Vorgeschmack auf die Show bekommst du weiter unten.

Weil Netflix die ersten 7 Minuten von Castlevania: Nocturne geteilt hat, und sagen wir einfach, wir werden nicht in Capcoms brutales Universum aufgenommen, auch wenn Richter noch ein Kind in der kalten Eröffnung ist. Die Show selbst feiert morgen, am 28. September, auf Netflix Premiere, wenn Sie Lust auf mehr haben.