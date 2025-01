Sehen Sie sich den Vorspann der Netflix-Serie Devil May Cry an

HQ

Wir hören schon seit Jahren von diesem Projekt, seit 2018, um genau zu sein, aber dieses Jahr wird die Netflix-Serie Devil May Cry endlich Premiere haben. Wie der Name schon vermuten lässt, basiert die Serie auf Capcoms beliebtem Action-Franchise, und der 3. April ist das Premierendatum.

Wir haben jetzt den ersten Trailer für die Serie, in dem wir uns die Intro-Sequenz (die ehrlich gesagt nicht viel verrät) mit Musik von Limp Bizkit ansehen können. Schauen Sie es sich unten an und teilen Sie uns Ihre ersten Eindrücke in den Kommentaren mit.