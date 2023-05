Sehen Sie sich den Teaser-Trailer des Films "Five Nights at Freddy" an

Alex war ein respektvoller Gentleman, indem er den durchgesickerten Teaser-Trailer für den Film Five Nights at Freddy's nicht beifügte, als er über Scott Cawthons Kommentar dazu schrieb, was die heutigen Nachrichten umso besser macht.

Cawthon, Universal und Blumhouse haben jetzt den offiziellen Teaser-Trailer für ihren Film "Five Nights at Freddy's" veröffentlicht, der mit Referenzen für Fans der Spiele gefüllt ist. Wir werden sehen, ob das Ganze dieser Atmosphäre gerecht werden kann, wenn der Film am 27. Oktober in die Kinos und auf Peacock kommt.