Sehen Sie sich den letzten Trailer zum Film Borderlands an

HQ

Wir sind nur noch sechzehn Tage davon entfernt, zu sehen, ob Cate Blanchett wirklich Covid-verrückt war, als sie sich entschied, in dem kommenden Film mitzuspielen, oder ob es tatsächlich besser istBorderlands, als viele von uns befürchten. Zu diesem Anlass schauen wir uns den laut Lionsgate letzten Trailer zu Borderlands an.

Glaubst du, dass Borderlands mit The Last of Us und Fallout verglichen wird, wenn es am 9. August Premiere feiert, oder wird es eher wie Assassin's Creed und Prince of Persia sein? Vielleicht sogar Max Payne?