Sehen Sie sich den ersten Fast X-Trailer an

Die Fast & Furious-Saga nähert sich dem Ende der Linie (oder Viertelmeile), als Fast X am 19. Mai ankommt. Wir alle wissen, was es normalerweise bedeutet, etwas zu beenden: eine ganze Ladung Nostalgie. Das wird auch im zehnten Mainline-Rennfilm von Vin Diesel und Crew der Fall sein, wenn man den ersten Trailer betrachtet.

Universal hat wie versprochen den ersten offiziellen Trailer für Fast X geliefert, und man kann mit Sicherheit sagen, dass er mit Verweisen auf die vorherigen Filme gefüllt ist. Nicht, dass es nur darum geht, in Erinnerungen zu schwelgen, denn wir bekommen auch viel von Jason Momoas Darstellung des neuen Bösewichts, Brie Larsons Rogue the Agency-Vertreter und eine ganze Menge absolut verrückter Stunts zu sehen. Unnötig zu sagen, dass die Fans in drei Monaten anscheinend mehr von dem bekommen werden, was sie wollen.