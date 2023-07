Sehen Sie sich den ersten Anime-Kurzfilm von Overwatch 2 an

HQ

Das unterhaltsame Gameplay war nicht das Einzige, was Overwatch so beliebt machte. Millionen von Spielern haben sich auch in das Universum verliebt, was einer der Gründe ist, warum die Stories from the Outlands-Videos viel Aufmerksamkeit erhalten. Jetzt ist es an der Zeit, diese Geschichte auf eine andere Ebene zu heben.

Blizzard hat den ersten von drei Anime-Kurzfilmen veröffentlicht, die die Geschichte erzählen, was unsere Welt in einen solchen Zustand gebracht hat, dass sie die Hilfe von Overwatch brauchte. Dieser Film mit dem Titel Dawn wird wie ein Dokumentarfilm präsentiert, der die Geschichte erzählt, wie die Wissenschaftlerin der Omnica Corporation, Dr. Mina Liao, die Roboter erfand, die später gegen die Menschen in den Krieg ziehen sollten.