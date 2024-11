Sehen Sie sich das Eigentor von Carter-Vickers gegen Celtic an, das viral geht

HQ

Das surrealistischste Tor der gestrigen Champions League ereignete sich zweifellos im Spiel Celtic gegen Club Brügge, ein Eigentor von Cameron Carter-Vickers in der 26. Minute, der einen Rückpass auf seinen eigenen Torhüter Kasper Schmeichel spielte... ohne zu merken, dass er nicht an seinem Platz war.

Eigentore zu schießen ist immer schmerzhaft, aber dieses scheint besonders ungeheuerlich, da es nicht in einem relativen Moment der Ruhe geschah. Der belgische Klub drückte, aber Celtic hatte den Ball und versuchte, sich zurückzuziehen.

Der Torhüter entfernte sich vom Torraum und erwartete einen Pass des Celtics-Verteidigers. Stattdessen passte er den Ball zu Carter-Vickers, der ihn sanft ins Tor passte, in der Hoffnung, den Torwart zu erreichen und ein neues Spiel zu beginnen.

Schmeichel war jedoch zu weit weg und konnte trotz seines Sprints den Ball nicht vor dem Überqueren der Linie und dem ersten Tor für die Mannschaft retten.

Celtic würde sich noch für die nächste Runde qualifizieren und hat bald zwei relativ leichte Spiele vor sich

"Fehler passieren und es war einfach unglücklich", sagte Brendan Rodgers, Trainer der schottischen Mannschaft. "Er hat diesen Pass eine Million Mal gespielt und er ist zurückgegangen und dann konnten wir nach vorne spielen", wie von der BBC aufgezeichnet.

"Aber er ist ein sehr, sehr harter Charakter. Er ist ein toller Kerl, er hat sich aufgerafft. Er war wieder sehr stark und aggressiv im Spiel und hat sich gut geschlagen und in der zweiten Halbzeit einen echten Mut gezeigt, denn er war derjenige, der den Ball nach vorne getragen hat, damit wir den Angriff gestartet haben."

Celtic glich das Spiel mit 1:1 aus, so dass die Mannschaft auf dem 20. Platz bleibt, vor Feyenoord, Brügge, Dinamo Zagreb und Real Madrid. Beide sichern sich vorerst die Qualifikation, und Celtic hat einen relativ weichen Weg vor sich, mit Spielen gegen Dinamo und Young Boys in den nächsten beiden Spieltagen, in der Hoffnung, sich die Qualifikation vor dem letzten Spiel gegen Aston Villa zu sichern.