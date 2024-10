Sehen Sie sich Daniel Craig im nächsten Projekt des Challengers-Regisseurs an Der ehemalige 007-Star ist an der Seite von Drew Starkey in der kommenden Serie "Queer" zu sehen.

Es gibt vielleicht nur wenige Regisseure im Filmbereich, die ein vielversprechenderer und aufregenderer Name sind als Luca Guadagino, der Regisseur des jüngsten und gefeierten Challengers. Während Guadagnino bald hinter der KameraAmerican Psycho eines Remakes stehen wird, werden wir in naher Zukunft den Filmemacher als Regisseur von Daniel Craig in einem Film sehen, der ein wenig Oscar-Buzz macht. Er ist als Queer bekannt und zeigt Craig in der Rolle eines GI in Mexiko, der beschließt, einen jungen Mann, gespielt von Drew Starkey, zu verfolgen. Der Film basiert auf dem Roman von William S. Burroughs und basiert auf einem Drehbuch von Justin Kuritzkes, wobei die Besetzung durch Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga und Omar Apollo verstärkt wird. Queer steuert auf einen weltweiten Kinostart ab November zu, wobei das britische Publikum bis zum 13. Dezember warten muss, um den Film zu sehen. Für diejenigen, die neugierig sind, ob dies ein Film für sie ist, können Sie sich den Trailer für den Film unten ansehen. HQ