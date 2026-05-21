Sehen Sie sich beeindruckendes geleaktes Filmmaterial von Virtua Fighter 6 an

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Es sieht so aus, als hätten wir endlich einen Blick auf das am meisten erwartete Kampfspiel am Horizont bekommen: Virtua Fighter 6. Leider kam es nicht von einer offiziellen Quelle, sondern von einem chinesischen Reddit-Leak. Im Video (von üblicher schlechter Qualität, wir wissen wirklich nicht, warum alle Leaker zehn Jahre alte Handys haben) sehen wir nun die Kämpfe zwischen Pai Chan, Sarah Bryant, Wolf Hawkfield und einem neuen MMA-Kämpfer namens Cielo.

Natürlich könnte es eine Fälschung sein, aber das Video scheint ursprünglich über die chinesische Plattform Bilibili geleakt worden zu sein und enthält Clips von den Entwicklern selbst, was es insgesamt authentisch wirken lässt. Es ist möglich, dass jemand heimlich ein Video aufgenommen hat, das bei den vielen Gaming-Events in zwei Wochen gezeigt werden sollte (hauptsächlich Sony, Summer Game Fest und Microsoft).

Vorausgesetzt, das Video ist echt, wird Virtua Fighter 6 Crossroads heißen, wobei die ersten beiden Buchstaben von Virtua Fighter rot gefärbt sind und eine römische Sechser bilden. Das Gameplay sieht unglaublich aus, zeigt den charakteristischen strategischen Stil der Serie, und obwohl es ein früher Build ist, wirkt es mit spannenden und kreativen Angriffen, die zudem eine unglaubliche Wirkung zeigen, äußerst vielversprechend. Es sieht wirklich so aus, als würde es weh tun (schau dir nur den Boden und den Hammer an).

Ryu Ga Gotoku Studio entwickelt den sechsten Teil, der das erste komplett neue Spiel der Serie seit fast zwei Jahren sein wird, in den Fußstapfen des legendären Sega AM2, das unter der Leitung von Yu Suzuki die vorherigen Titel erschaffen hat. Hoffentlich bedeutet das nicht nur, dass das Spiel von hoher Qualität und rechtzeitig veröffentlicht wird, sondern auch, dass es dank der frischen Perspektive des neuen Teams hinter dem Projekt innovativ sein wird.

Sieh dir das geleakte Video im Bluesky-Beitrag unten an.