Sieh dir an, wie Hideo Kojima auf einer funktionierenden Version von Higgs' Gitarre von Death Stranding 2: On the Beach shreddert Der japanische Game Director scheint den Tag der Veröffentlichung der Fortsetzung zu genießen.

HQ Es ist der Tag der Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach und für Fans in Japan ist es auch der japanische Stopp für die World Tour, die dem Spiel gewidmet ist. Natürlich macht es Sinn, dass der Launch-Stopp im Heimatland des Entwicklers stattfindet, und dazu gehört anscheinend auch eine kleine Party mit Kojima Productions Mitarbeitern vor Ort, sogar Mastermind Hideo Kojima. Es stellte sich heraus, dass diese Party auch für Kojima einige Überraschungen bereithielt, denn Sony PlayStation war anwesend, um dem ikonischen Schöpfer eine funktionierende Nachbildung der Higgs ' Gitarre aus DS2 zu überreichen, eine leuchtend orangefarbene Metallaxt, die sich sogar um ihre Achse dreht. Unnötig zu erwähnen, dass Kojima die Gitarre testen musste, und es gibt Aufnahmen des Autorendesigners, wie er auf der Bühne shreddet, während eine Dollman Replik um ihr Leben hängt. Sieh dir es sich unten an, und zwar auf dem Sony PlayStation Studios XDEV X-Konto.