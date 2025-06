Sehen Sie sich an, wie einfach es ist, GameShare für Switch 2 zu verwenden

HQ

Ein sehr praktisches Feature bei der Switch 2 ist die sogenannte GameShare, mit der du deine Spiele digital an andere ausleihen kannst. Bisher hat Nintendo erstaunlich wenig über dieses sehr clevere Ding gesprochen, aber jetzt haben sie es über die Nintendo Today App ausführlicher vorgestellt.

Mehrere Leute haben das Präsentationsvideo auf Bluesky gepostet, wo wir sehen können, wie einfach es ist, Ihr Spiel mit anderen Switch Geräten in der Nähe zu teilen, die nicht die Switch 2 sein müssen (obwohl es scheint, dass nur die Switch 2 diejenigen sein können, die Spiele teilen).

In dem Video wird 51 Worldwide Games abgespielt, von dem bereits bestätigt wurde, dass es ein Switch 2 Update erhält, und Sie müssen nur noch GameShare in den Menüs auswählen - danach wählen die anderen Switch Geräte dann GameShare im Hauptmenü ihrer Konsole aus. Danach wird es an die anderen Geräte gesendet und Sie können sofort zusammen spielen.

Die Technologie basiert auf der Wii U, bei der es möglich war, dass eine Person auf dem Fernseher spielte, während eine andere auf dem eingebauten Bildschirm spielte. Alle Beteiligten sehen das Spiel so, als ob sie es besitzen würden, und es wird daher zum Beispiel großartig für Koop-Titel sein, bei denen jeder jetzt seine eigenen Wege gehen und die Welt auf seinem eigenen Bildschirm sehen kann, ohne sich mit dem Spieler identifizieren zu müssen, den er gerade tut. Schauen Sie sich das Video im Beitrag unten an.

Wir freuen uns schon sehr darauf, GameShare beim Switch 2 Launch am 5. Juni selbst zu testen. Die Titel, von denen wir wissen, dass sie dies unterstützen werden, sind derzeit: