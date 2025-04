Sehen Sie sich 4 Minuten von James Gunns Superman an

HQ

Es ist drei Monate her und es hat sich etwas verändert, seit wir den ersten Teaser-Trailer für James Gunns Superman bekommen haben. Die meisten Fans schienen zu denken, dass der Film, der das neue DC Cinematic Universe einläuten wird, vielversprechend ist. Teaser-Trailer können jedoch täuschen, wie wäre es also, wenn Sie fast vier Minuten des eigentlichen Films zu sehen bekommen?

Das ist genau das, was James Gunn und seine Crew uns gegeben haben, als sie vor der Premiere am 11. Juli einen sogenannten "Sneak Peek" auf Superman veröffentlicht haben. Er zeigt uns, was passiert, nachdem die Titelfigur Krypto um Hilfe pfeift. Sagen wir einfach, dass es nicht so reibungslos läuft, wie wenn der Film von jemand anderem inszeniert würde...