Sehen Sie die spektakuläre Sagrada Familia Tower of Jesus-Zeremonie, mit einer Drohnen-Hommage an Gaudí

HQ

Die Einweihungsakte des Turms Jesu der La Sagrada Familia gestern Abend war ein historisches Ereignis sowohl für katholische Gemeindemitglieder (darunter Papst Leo XIV.) als auch für Kunst- und Architekturbegeisterte. Nach dem Eingreifen mehrerer Persönlichkeiten segnete und weihte der Papst den Turm offiziell auf Katalanisch und Spanisch ein, und seine Rede wurde von einer beeindruckenden Show aus Musik, Licht und öffentlichem Jubel gefolgt, die Sie im gesamten 9-minütigen Spektakel unten sehen können:

Da es genau den 100. Jahrestag des Todes von Antoni Gaudí markierte, verband die Veranstaltung die religiöse Zeremonie mit einer bedeutenden visuellen Würdigung des bedeutendsten Vertreters des katalanischen Modernismus. Nach einer feierlichen Messe, an der spanische Regierungsmitglieder sowie König Felipe VI. und Königin Letizia teilnahmen, wurde die neue Beleuchtung des Tempels enthüllt, und eine Drohnen-Demonstration gegen den Nachthimmel bildete Gaudís Oberkörper sowie sein Markenzeichen "primer l'amor, després la tècnica" ("erste Liebe, dann Technik").

Da der Papst nun auf den Kanarischen Inseln angekommen war und mehrere Tage Madrid besucht hatte, war der Segen Teil seines umfassenderen Besuchs in Spanien. Gestern besuchte Leo XIV. in Barcelona das Gefängnis Brians 1, besuchte den Rosenkranz in der Abtei Montserrat, traf schutzbedürftige Menschen im komplizierten Raval-Viertel von Barcelona und fuhr mit dem Papstmobil durch die Stadt, bevor er die Sagrada Familia erreichte.

Die offiziellen Kanäle der Sagrada Familia feierten wie folgt:

"Wir sehen den Turm Jesu Christi zum ersten Mal erleuchtet!

Die Lichtshow, beginnend vom Sockel bis zur Beleuchtung des Kreuzes, gipfelte in einer Komposition aus Lichtern, die von Drohnen geleitet wurde, die die Figur Gaudís nachzeichneten, sowie den Satz 'erste Liebe, dann Technik'".