Segway Navimow bringt eine neue Mähroboter-Linie auf den Markt, die die Gartenarbeit revolutionieren soll

Wir haben nach und nach immer mehr Mähroboter im gesamten Gamereactor-Netzwerk abgedeckt, weshalb es nur natürlich ist, dass wir euch jetzt auf ein neues Modell von Segway Navimow aufmerksam machen.

Diese Linie, die als X3 Series bekannt ist, wird als problemloses und kabelloses Gerät beschrieben, das "die Art und Weise, wie wir unsere Gärten pflegen, revolutionieren soll", indem es neue Technologien und Elemente der künstlichen Intelligenz integriert.

Was die X3 Series auszeichnet, so wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie eine neue Kartierungstechnologie verwendet, um die Fläche abzulegen, die sie mähen muss, die mit KI-Elementen angereichert ist, um sicherzustellen, dass jeder der insgesamt 10.000 Quadratmeter, die sie abdecken kann, ordnungsgemäß gemäht wird. Darüber hinaus verfügt der Mäher über ein völlig kernfreies Design und Setup, intelligente Systeme, die es ihm ermöglichen, eine Vielzahl von Wetterbedingungen zu bewältigen, eine Mehrzonensteuerung, eine bessere Offroad-Leistung, eine lange Akkulaufzeit und sogar eine Gesamteinrichtungszeit, die laut Segway Navimow nur 15 Minuten beträgt.

Perfekt für kleine und große Gärten, ist der X3 Series in einer Vielzahl von Modellen und Größen erhältlich, mit einem Startpreis von 2.199 £ / 2.499 € und ab heute erhältlich.

