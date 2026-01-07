Segway erweitert seine Navimow-Serie automatisierter robotischer Rasenmäher

HQ

Segway hat fünf neue Serien auf den Markt gebracht, jede Serie richtet sich an einen bestimmten Anwendungsfall und ein spezielles Gelände, sowohl privat als auch beruflich, einschließlich Landschaftsgestaltung auf geschäftlicher Ebene.

Die Modelle von 2026 legten einen verstärkten Fokus auf das Handling von Steigungen, scharfen Kurven und Kurven sowie auf die Flexibilität und Agilität der Maschinen.

Die X4-Serie ist das Flaggschiffmodell, das mit Allradantrieb, der 40-Grad-Steigungen überwinden kann, und unabhängige Vorderräder nutzt, sofort einschalten kann, außerdem verfügt über automatisierte Traktionskontrolle und IPX6-Zertifizierung.

Das Schneiden erfolgt durch ein doppeltes Schneidesystem mit 12 Klingen und einem doppelten 180-Watt-Motor, während die Navigation durch eine Kombination aus drei verschiedenen Kartierungsarten erfolgt, die eine Präzision auf einen Zentimeter versprechen.

Die i2 AWD-Serie richtet sich an Prosumers, oder "Household+", und richtet sich an problematische private Rasenflächen mit Hängen, Bereiche mit viel Schatten und unebenem Gelände. Er verfügt über dasselbe Xero-Turn-Allrad-System wie der X4, bewältigt Steigungen von 24 Grad und fährt sowohl auf Schlamm als auch auf nassen Oberflächen.

Der i2 LiDAR ist für "komplexe" Situationen gedacht, also Bäume, Nischen, voller Tiere, zu umgehende Objekte, und verfügt über einen fortschrittlichen LiDAR-Einschalter, der mit 200.000 Punkten pro Sekunde läuft, um eine detaillierte Karte zur Navigation zu erstellen; der Benutzer kann die Karte entweder anpassen oder die Maschine auf Gärten bis zu 1,500 m² frei laufen lassen.

Die H2-Serie kann innerhalb von 1 Millisekunde zwischen drei verschiedenen Positionssystemen wechseln und zielt auf hochpräzise Arbeit ab, die scharfe Kanten, dichte Bäume und sich veränderndes Licht aufweist, was einige robotische Rasenmäher verwirren kann. Es verfügt über ein Stabilitätssystem zum Schneiden an Hängen.

Die Terranox Series ist für den rein professionellen Einsatz gedacht, insbesondere für große offene Flächen, mit Fokus auf hohe Effizienz, da sie bis zu 24.000 m² verarbeiten kann, kombiniert mit Software für die Nutzung mehrerer Maschinen gleichzeitig

