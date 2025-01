Segway enthüllt E-Bikes, E-Scooter und mehr

HQ

Segway, bekannt für seine kultigen Roller, erweitert sein Angebot an Elektromobilität mit der Einführung von E-Bikes, E-Scootern und einem Mähroboter der nächsten Generation auf der CES 2025. Die E-Bikes (Xyber und Xafari) können ab sofort vorbestellt werden, wobei Segway für verschiedene Fahrertypen geeignet ist. Der Xyber richtet sich an alle, die Geschwindigkeit und Langstreckenreisen suchen, während der Xafari für den lässigeren Gebrauch im Alltag konzipiert ist.

Der Xyber zeichnet sich durch seine schnelle Beschleunigung aus und erreicht in nur 2,7 Sekunden 20 Meilen pro Stunde. Mit einer Reichweite von bis zu 112 Meilen mit Doppelbatterien ist er auf Leistung ausgelegt. In der Zwischenzeit bietet der Xafari eine ausgewogenere Fahrt, die in 5,2 Sekunden von null auf 20 Meilen pro Stunde beschleunigt und bis zu 88 Meilen pro Ladung zurücklegt. Beide Modelle verfügen über das Intelligent Ride System von Segway, das fortschrittliche Sicherheitstools, adaptive Tretunterstützung und ein intelligentes Display umfasst, das in Gesundheits-Apps integriert ist.

Neben den E-Bikes hat Segway auch eine Reihe von E-Scootern und seinen verbesserten Mähroboter, die Navimow X3-Serie, vorgestellt. Das Unternehmen plant, diese neuen Produkte im Laufe des Jahres auf den Markt zu bringen und damit seine Präsenz auf dem Markt der Elektromobilität weiter zu festigen.

Glaubst du, dass E-Bikes und E-Scooter das nächste große Ding im urbanen Pendeln werden?