Segas verlorene, erotische FMV-Spiele wurden gefunden

Mitte der 90er Jahre galt Full Motion Video für einige Jahre als die Zukunft der Spieleindustrie. Die CD-ROM-Technologie war immer noch eine relative Neuheit und das Medium ermöglichte die Integration komprimierter Videos in Spiele wie nie zuvor. Ob das Endergebnis gut war oder nicht, kann weit und breit diskutiert werden, so dass wir jetzt mit gemischten Gefühlen berichten können, dass einer der lange verschollenen Titel des Genres gefunden wurde.

Die Rede ist von Segas FMV-Spiel The Sacred Pools, das 1997 hätte veröffentlicht werden sollen und nun von Gaming Alexandria, einer Website, die sich ausschließlich der Bewahrung der Spielegeschichte widmet, vor dem Rand des Ruins gerettet wurde. Für diejenigen, die möchten, ist der Prototyp jetzt zum kostenlosen Download auf PC, Saturn und PlayStation verfügbar. Sehr cool! Sie können ein bisschen mehr über das Spiel unten lesen.

"The Sacred Pools wurde von SegaSoft entwickelt, einem Studio, das 1995 gegründet wurde, um die Entwicklungsgruppe von Sega of America zu ersetzen, mit dem Ziel, Spiele für "alle Plattformen" zu veröffentlichen, aber letztendlich nur Spiele für Saturn und PC veröffentlichen würde."

"Das Spiel hatte Berichten zufolge ein Budget von 3 Millionen US-Dollar, was zu dieser Zeit enorm war, und nutzte die von SegaSoft so genannte VNRS-Technologie (Virtual Navigation in Real Space), die FMV-Clips nahtlos zusammenfügte, um es so aussehen zu lassen, als würde sich der Spieler durch 3D-Welten bewegen, ohne anzuhalten, um den nächsten Clip zu laden."

Ein Video mit etwas Gameplay ist auch HIER verfügbar.

Gibt es ein Spiel, das nie veröffentlicht wurde und von dem du dir wünschst, dass es als spielbarer Prototyp verfügbar wäre?