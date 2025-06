Segas Sonic the Hedgehog und McLaren Racing arbeiten als Partner zusammen

HQ

Diese Woche steht die nächste Etappe des Formel-1-Kalenders 2025 auf dem Programm, denn in der österreichischen Red Bull Ring geht es für eine intensive Runde voller Action. Bevor es morgen mit den Trainingssitzungen losgeht, hat McLaren Racing einen großen Partnerschaftsvertrag mit Sega und speziell Sonic the Hedgehog.

Ja, der blaue Blitz versucht, einen Papaya-orangefarbenen Streifen in seine Stacheln zu bringen, in einer Partnerschaft, die 30 Jahre nachdem Ayrton Senna die berühmte Sega F1 Trophäe beim Großen Preis von Europa als McLaren-Fahrer in die Höhe stemmen konnte, eine Veranstaltung, die auch als Sonic Grand Prix bekannt ist.

Was diese Partnerschaft tatsächlich bieten und zu was sie führen wird, so wird uns gesagt, dass sie "die Welten des Motorsports und des Gamings verschmelzen und Zuschauer jeden Alters sowohl in der Startaufstellung als auch auf dem Bildschirm ansprechen wird". Andernfalls können wir davon ausgehen, dass es sich bis Sonic zum 35-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr und auch zum 1000. F1-Grand-Prix von McLaren erstrecken wird.

Louise McEwen, CEO von McLaren Racing, sagte über diese Partnerschaft: "Diese Partnerschaft bringt zwei ikonische Namen in der Geschwindigkeit zusammen und öffnet unser Team für ein breiteres, jüngeres globales Publikum. Sonic ist eine Figur mit einem unglaublichen Erbe und einer leidenschaftlichen Fangemeinde, und wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft bei McLaren Racing Live: London zu feiern."

Was McLaren Racing Live: London betrifft, so wird dies ein Event sein, das Trafalgar Square zwischen dem 2. und 3. Juli für eine Reihe von Fan-Aktivitäten übernehmen wird.