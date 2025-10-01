Segas reiche Geschichte steht im Mittelpunkt des kostenlosen monatlichen Sonic Racing: Crossworlds DLC

HQ

Viele waren enttäuscht, als sich herausstellte, dass Sonic Racing: Crossworlds nur Charaktere aus der Welt von Sonic enthielt. Frühere Sonic -Rennspiele enthielten Gastauftritte von Titeln wie Samba de Amigo, Shenmue und Super Monkey Ball sowie externe Gäste wie Banjo Kazooie, die die Fans offensichtlich liebten.

Aber relativ bald darauf wurde bestätigt, dass Crossworlds Besuche von Sega-Symbolen wie Hatsune Miku, Joker und Kasuga Ichiban erhalten würden. Dann gab es Leaks, die andere Symbole auf dem Weg enthüllten, wie Mega Man, Minecraft 's Steve, Ninja Turtles, Pac-Man und SpongeBob.

Einige davon werden Geld kosten, aber wir wissen bereits, dass auch jeden Monat völlig kostenlos neue Fahrer zu Sonic Racing: Crossworlds hinzugefügt werden. Jetzt hat Sonic Team -Chef Takashi Iizuka in einem 4Gamer -Interview (via Reddit) mehr über die Auswahl verraten und gesagt, dass die kostenlosen Charaktere aus Segas eigener reicher Spielegeschichte stammen werden:

"Die bereits angekündigten Hatsune Miku, Kasuga Ichiban und Joker sind drei Charaktere, die derzeit an der Spitze der Sega-Spiele aktiv sind, also haben wir uns entschieden, sie zuerst zu liefern. Für die Charaktere danach denken wir darüber nach, aus Segas legendären Charakteren auszuwählen, ähnlich wie in Sonic & Sega All-Stars Racing. Wir hoffen, dass Sie sich jeden Monat auf das freuen, was kommt."

Wir gehen davon aus, dass niemand von kostenlosen monatlichen Inhalten in Form von neuen Treibern enttäuscht sein wird, und die Tatsache, dass sie aus dem Sega-Archiv ausgewählt werden, klingt natürlich phänomenal.

Welche Charaktere hoffen Sie, dass sie auftauchen werden? Vielleicht Alis Landale (Phantasy Star ), Beat (Jet Set Radio ), ChuChu (ChuChu Rocket ), Gilius Thunderhead (Golden Axe ), Joe Musashi (Shinobi ), Kazuma Kiryu (Yakuza ), Ristar (Ristar ), Ryo Hazuki (Shenmue ), Seaman (Seaman ), Ulala (Space Channel 5 ), Oder jemand ganz anderes?