Segas Chef sagt, die Wiederbelebung des Unternehmens werde seine "größte Errungenschaft" sein

Während der Game Awards 2023 hatte Sega eine Überraschung, die viele Fans vor Freude außer sich gehen ließ. Sie sagten, dass sie endlich wieder die Spiele machen, die Sega zu dem beliebten Unternehmen gemacht haben, das es heute ist.

Zu den genannten Titeln gehörten Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi und Streets of Rage – und seitdem wurden auch Reboots von Ecco the Dolphin und Virtua Fighter in die Liste aufgenommen. Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, dass neue Generationen lernen, Sega zu lieben, aber es wird nicht einfach sein, diese Marken für ein modernes Publikum neu zu erschaffen, da es Jahrzehnte her ist, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben.

Die Aufgabe, Sega wieder an die Spitze zu führen, nimmt CEO Shuji Utsumi nicht auf die leichte Schulter, und in einem Interview mit The Game Business erklärt er, dass die Wiederbelebung des Unternehmens seine "größte Errungenschaft" sein wird:

"Jetzt bin ich zu Sega zurückgekehrt und arbeite daran, Sega wiederzubeleben... Ich möchte sagen, dass dies mein größter Erfolg sein wird."

Utsumi ist ein Veteran in der Welt der Spiele. Er arbeitete bei Sony an der ersten PlayStation und war während der Dreamcast-Ära bei Sega und hat auch bei Disney gearbeitet. In diesem interessanten Interview spricht er über seine Liebe zu traditionellen Konsolen, bei denen er sich ein wenig Sorgen um die Zukunft macht:

"Seit ich Mitglied des PlayStation-Launch-Teams war, habe ich eine große Bindung zum Konsolengeschäft. Und Nintendo hat eine erstaunliche Rolle gespielt... Jesus, sie haben einen großen Beitrag auf diesem Gebiet geleistet. Ich hatte nicht erwartet, dass Switch 1 so erfolgreich sein würde. Niemand tat es. Aber der große, große Trend ist der PC mit seiner globalen Marktreichweite und natürlich der mobile Bereich, der in Bezug auf die Grafik immer besser wird.

Manchmal möchte man in verschiedenen Stilen spielen. Manchmal möchte man sich entspannen und im Wohnzimmer mit dem großen Bildschirm spielen. Das ist eine Möglichkeit. Manchmal möchte man die Zeit mit einigen Handyspielen totschlagen. Und ein PC-Spiel... Es sitzt vor einem Schreibtisch und tut etwas Ernsthafteres. Es gibt viele Möglichkeiten, Spiele zu genießen, und bei all diesen Aktivitäten möchte ich glauben, dass die Konsole uns sehr gute Möglichkeiten bieten wird."

Ob es Utsumi tatsächlich gelingen wird, Sega auf Basis der beliebtesten Franchises des Unternehmens wieder zu einem Giganten zu machen, bleibt natürlich abzuwarten, aber wir können zumindest sagen, dass er auf einem guten Weg ist. Im Jahr 2024 war Sega dank Titeln wie Metaphor: ReFantazio und Like a Dragon: Infinite Wealth der am höchsten bewertete Publisher auf Metacritic.