Segas bisher größtes Projekt wurde stillschweigend eingestellt

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Vor fünf Jahren kündigte Sega an, ein "Superspiel" zu entwickeln, das das größte Projekt werden würde, das sie je begonnen hatten. Wir erhielten nie Einzelheiten, aber die Idee war, dass es eines der vielen Live-Service-Projekte sein sollte, die in dieser Ära angekündigt wurden, und Microsoft war ebenfalls bis zu einem gewissen Grad involviert.

Schweigen ist in dieser Branche jedoch oft ein besorgniserregendes Zeichen, und das Fehlen von Lecks bei großen Projekten deutet meist darauf hin, dass die Dinge nicht wie geplant voranschreiten. Und tatsächlich. In seinem neuesten Quartalsbericht kündigt Sega nun ganz sachlich und ohne weitere Erklärung oder Rechtfertigung an: "Beschlossen, Super Game abzusetzen. Keine zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Stornierung."

Ansonsten scheinen keine anderen Titel betroffen zu sein, und Sega gibt an, dass Virtua Fighter 6, das neue Crazy Taxi, das Jet Set Radio-Reboot, ein neues Streets of Rage und die Fortsetzung von Alien: Isolation noch in Entwicklung sind, auch wenn sie noch keine Veröffentlichungstermine ankündigen wollen.

Wenn große Spiele abgesagt werden, sickern meist Informationen und Ressourcen an verschiedenen Orten durch, aber dieser Ansatz ist für japanische Entwickler etwas ungewöhnlicher, sodass die Gefahr besteht, dass wir nie mehr über das Spiel erfahren werden (zum Beispiel, ob es auf einer klassischen Sega-Marke, einem klassischen Genre, Spieltyp und so weiter basiert).