Sega-Entwickler Yuji Naka zieht Ruhestand in Erwägung

Yuji Naka ist für seine Arbeiten an Sonic the Hedgehog bekannt, doch all das liegt weit zurück. Der 55-jährige Branchenveteran erwägt nun, sich aus der Videospielbranche zurückzuziehen. Zuletzt arbeitete er bei Square Enix an Balan Wonderworld, doch diesen Posten habe er bereits wieder verlassen, schreibt er auf Twitter:

"Ich kann jetzt nicht über den Grund sprechen, aber ich hoffe, ich kann darüber sprechen, wenn es soweit ist. Was zukünftige Aktivitäten angeht; ich bin 55 Jahre alt, also darf ich mich wohl zur Ruhe setzen."

Wenn Balan Wonderworld tatsächlich das letzte Projekt Yuji Nakas gewesen sein soll, dann stellt es ein ziemlich trauriges Ende seiner legendären Karriere dar. Der Entwickler hat nicht nur dabei geholfen, uns den blauen Igel zu bringen, er war als Produzent verantwortlich für klassische Sega-Titel, wie Phantasy Star Online, Billy Hatcher and the Giant Egg und Nights: Into Dreams.

