Sega zieht sich aus dem Blockchain-Gaming zurück

Im Allgemeinen haben die Spieler die Pläne von Publishern und Entwicklern, Blockchain- und Kryptotechnologien in Videospiele zu integrieren, nicht allzu freundlich aufgenommen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, wie Ubisoft mit seiner Ubisoft Quartz-Plattform durch den Dreck gezogen wurde, und die Ideen von Square Enix wurden auch nicht allzu gut aufgenommen. Es scheint, als ob Sega versteht, dass Blockchain heutzutage ein ziemlich volatiles Thema ist.

Wie in einem neuen Bericht, der von Bloomberg veröffentlicht wurde, wird von Segas Co-Chief Operating Officer Shuji Utsumi erwähnt, dass sich das japanische Unternehmen vorerst aus Krypto- und Blockchain-Spielen zurückziehen wird.

Als Grund dafür merkt Utsumi an: "Die Action in Play-to-Earn-Spielen ist langweilig. Was nützt es, wenn Spiele keinen Spaß machen?"

Das bedeutet nicht, dass wir Blockchain und NFTs und dergleichen nicht sehen werden, die in Spielen von Drittentwicklern verwendet werden, die von Sega veröffentlicht wurden, da Utsumi festgestellt hat, dass diese Technologie in einigen Situationen nützlich sein kann.

Mit Blick auf die Zukunft und wie Sega die Blockchain in Zukunft angehen wird, fügt Utsumi hinzu: "Für die Mehrheit der Menschen in der Videospielindustrie mag das, was Blockchain-Befürworter sagen, ein bisschen extrem klingen, aber so war der erste Pinguin schon immer. Wir sollten sie niemals unterschätzen."

Nur weil Sega sich gerade von der Blockchain zurückzieht, heißt das nicht, dass es die Technologie auf der ganzen Linie vermeiden wird.