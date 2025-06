Sega wird einen Flagship-Store in Tokio eröffnen

HQ

Es wird fast erwartet, dass japanische Videospielfirmen Merchandising-Stores auf der ganzen Welt eröffnen. Capcom hat hier und da Stores, Bandai Namco auch, und Nintendo hat kürzlich auch seinen zweiten US-Standort eröffnet. Jetzt scheint Sega zu versuchen, in die Action einzusteigen.

Wie in den sozialen Medien angemerkt, plant der Verlag, in naher Zukunft ein Flaggschiff Store in Japan zu eröffnen. Es gibt kein Wort über den genauen Ort oder den gewählten Veranstaltungsort oder wann wir damit rechnen können, dass das Store seine Türen öffnet, aber es gab in der Vergangenheit Berichte von VGC, die behaupten, dass das Store im Shibuya Parco erscheinen wird, in dem sich auch Nintendo-, Capcom- und Pokémon-Stores befinden.

In diesem Bericht wurde auch behauptet, dass das Sega Store diesen Sommer eröffnet wird, was immer noch möglich ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen ehrgeizig ist, wenn man bedenkt, dass es gerade erst richtig angekündigt wurde. Was die Inhalte angeht, könnt ihr viele Sonic the Hedgehog -Artikel erwarten, wenn man bedenkt, dass die Figur immer noch das Maskottchen von Sega ist, aber auch viele Goodies aus den anderen großen Franchises, sei es Like a Dragon und Persona, und alle Marken, die in den Merchandising-, Spielzeug- und Kleidungsoptionen vertreten sind.

