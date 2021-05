Sega wird Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2021 im Westen veröffentlichen

You're watching Werben

Seit über einem Jahr wissen wir um die Existenz von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Chifuutan, doch erst heute haben wir eine definitive Bestätigung des Kampfspiels für den Westen erhalten. Sega wird das neue Anime-Abenteuer von Cyberconnect 2 noch in diesem Jahr im Westen veröffentlichen, unter dem Titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

Auf der offiziellen Webseite wurden heute Morgen die bislang bestätigten Details aufbereitet. Neben Eins-gegen-Eins-Versus-Kämpfen dürfen wir uns auf einen Solo-Modus freuen, der dem Anime folgen wird. Wir erleben die Abenteuer des Titelhelden Tanjiro, der seine kleine Schwester Nezuko in einen Menschen zurückverwandeln möchte, nachdem ein mächtiger Dämon sie mit seinem dämonischen Blut infiziert hat.

Wie viel Story-Kapitel das Spiel umfasst, ist aktuell noch nicht abzusehen, doch der Titel gibt einige Hinweise darauf. "The Hinokami Chronicles" könnte sich auf die Schwertkampftechnik "Hinokami Kagura" beziehen, die Tanjiro gegen Ende der zweiten Staffel erlernt.

Das sind die bislang bestätigten, spielbaren Charaktere von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles:



Tanjiro

Nezuko

Zenitsu

Inosuke

Sakonji Urokodaki

Sabito

Makomo

Giyu Tomioka

Shinobu Kocho

Kyojuro Rengoku



Quelle: Aniplex.