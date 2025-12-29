Sega wird 2026 alle mit Sonic Racing: Crossworlds "überraschen"

HQ

Nur wenige würden bestreiten, dass Sega mit Sonic Racing: Crossworlds sehr gute Arbeit geleistet hat, das bei seiner Veröffentlichung schon ziemlich umfangreich war und seitdem schnell erweitert wurde. Es scheint besonders beliebt auf PC, PlayStation und Xbox gewesen zu sein, denen schon lange ein neues, aufwendiges und unterhaltsames Kart-Spiel fehlte.

Die Prämisse ist, dass Sega eigene Gastauftritte (wie Hatsune Miku, Ichiban Kasuga und Nights, inklusive Begleitfahrzeuge) als kostenlosen DLC veröffentlicht, während Gastauftritte anderer IPs (wie Minecraft, SpongeBob und Pac-Man, inklusive Begleitfahrzeuge und neuen Strecken) im Season Pass enthalten oder separat gekauft werden.

Das hat zu einem wirklich vollgepackten Spiel geführt, aber offenbar hat Sega gerade erst angefangen. In einem Interview mit Famitsu sagt der Spieldirektor Ken Kobayakawa, dass 2026 ein Jahr voller Überraschungen und eines Fokus auf den Spaß am Gaming werden wird (übersetzt von Stealth):

"Wir haben Sonic Racing CrossWorlds im September 2025 veröffentlicht. Dank des über 30-jährigen Know-hows für Rennspiele, das wir seit Sega Rally gesammelt haben, wurde das Spiel von Spielern auf der ganzen Welt sehr gut aufgenommen.

Wir planen, den Service auch 2026 während der gesamten Saison fortzusetzen, haben aber auch viele weitere großartige Überraschungen als zum Start vorbereitet. Wir wollen dieses Jahr zu einem Jahr machen, in dem wir alle überraschen werden, im Mittelpunkt des 'Spaßes an Spielen', das man von einem Team mit Arcade-Wurzeln erwartet!"

Hier in der Redaktion drücken wir die Daumen für weitere Tracks, aber auch für Charaktere wie Alex Kidd, Ryo Hazuko und Ultra – sowie Überraschungsgäste (ist es nicht Zeit, dass Mario Sonic besucht, und warum nicht Master Chief?).