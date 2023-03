Sega: "Wir widmen diesen Monat" Ryu ga Gotoku Studio

HQ

Im vergangenen Herbst kündigte Sega Like a Dragon 8 an und enthüllte auch, dass sie weitere Projekte in der Videospielserie haben, die bis Like a Dragon: Ishin (das letzte Woche veröffentlicht wurde) als Yakuza bekannt war.

Ersteres ist die Fortsetzung des beliebten Yakuza: Like a Dragon und setzt Ichibans Geschichte nach dem vorherigen Abenteuer fort, und Details zu den anderen Projekten sind derzeit unbekannt. Aber glücklicherweise scheint es, als könnten wir in diesem Monat zumindest bis zu einem gewissen Grad erleuchtet sein.

Sega hat den März nun zu einer Feier für Ryu ga Gotoku Studio erklärt und fügt hinzu, dass wir uns auf "viele lustige Inhalte, Werbegeschenke und viele andere Überraschungen" freuen können. Obwohl sie nicht ausdrücklich Informationen über kommende Titel erwähnen, scheint es sinnvoll zu sein, da es sich um einen ganzen Monat voller Feierlichkeiten eines Videospielstudios handelt, das hauptsächlich für das Like a Dragon-Franchise bekannt ist.

Drücken wir die Daumen und wir kommen wieder, sobald wir mehr wissen.