Sega: "Wir haben einen weiteren Virtua Fighter in der Entwicklung"

Abgesehen von aktualisierten und erweiterten Versionen von Virtua Fighter wurde das letzte Spiel der Serie 2006 in japanischen Spielhallen veröffentlicht - gefolgt von einer Konsolenversion im folgenden Jahr. Seitdem wurde Virtua Fighter 5 mehrmals neu aufgelegt, während Sega völlig uninteressiert an einer Wiederbelebung der Serie zu sein scheint.

Aber in den letzten Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass Sega tatsächlich an einem neuen Virtua Fighter arbeitet, und als das Unternehmen letztes Jahr auf der The Game Awards enthüllte, dass es mehrere klassische Serien wieder zum Leben erwecken würde, weckte es Hoffnungen auf weitere Sega-Kampfspiele, die durch die Tatsache verstärkt wurden, dass Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 scheinen sich alle gut verkauft zu haben.

In einem ziemlich überraschenden Schritt bestätigt Sega nun, dass tatsächlich ein neues Virtua Fighter in Arbeit ist. Nicht mit ein paar coolen Bildern, einem Teaser-Trailer oder einer Pressemitteilung – sondern in einem VGC-Interview. Segas Transmedia-Chef Justin Scarpone sagt:

"Wir haben also gerade eine Reihe von Titeln in der Entwicklung, die in den Legacy-Topf fallen, den wir letztes Jahr bei den Game Awards angekündigt haben. Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi und wir haben einen weiteren Virtua Fighter in der Entwicklung. Und das ist alles sehr aufregend."

Wir erhalten keine weiteren Details, daher wissen wir noch nicht, in welchem Stadium sich das Projekt befindet, aber nachdem wir fast zwei Jahrzehnte auf ein neues Spiel der Serie gewartet haben, könnte es vielleicht ausreichen, um endlich die Bestätigung zu bekommen, dass etwas Neues in der Pipeline ist?