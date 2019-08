Sega will neues AAA-Spiel auf Gamescom vorstellen

Sega hat uns die Woche ebenfalls verraten, mit welchen Spielen sie auf die Gamescom kommen werden. Messebesucher dürfen sich auf Catherine: Full Body, die Konsolenversion von Two Point Hospital und ein "brandneues AAA-Spiel, das noch nie zuvor gezeigt wurde" freuen, schreibt der Publisher in einer Pressemitteilung. Außerdem am Start ist der Sega Mega Drive Mini, mit dem kleinen Gadget hatten wir die Woche schon einigen Spaß. Der unbekannte Titel interessiert uns natürlich sehr, obwohl Creative Assembly bereits bestätigt hat, dass es sich dabei nicht ihren neuen Shooter handelt. Die Gamescom 2019 findet vom 20. bis 24. August in Köln statt, am Vortag gibt es Pressemitteilungen mit neuen Informationen.

