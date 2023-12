Sega will, dass seine Franchise-Reboots kantig sind

HQ

Während wir über einige Sega-Reboots spekulierten, hat das Unternehmen jetzt bestätigt, dass es einige beliebte IPs zurückbringt, darunter Jet Set Radio, Crazy Taxi und mehr. Während wir nicht viel darüber gehört haben, wie diese Reboots aussehen werden, hat Sega-COO Shuji Utsumi kürzlich weitere Informationen enthüllt.

Im Gespräch mit der Washington Post sagte Utsumi, Sega wolle in diesen Reboots "Kantigkeit und eine rebellische Denkweise" zeigen. "Das Konzept von Spielen wie 'Jet Set Radio' ist fortschrittlich. Die ursprünglichen Schöpfer sind wieder involviert, und ihre Zeit ist jetzt", fuhr er fort. "Es ist eine gute Zeit, in der die Leute alle Arten von Konzepten schätzen können."

Laut Utsumi wären diese Projekte ohne die Sega-Säulen Persona, Like a Dragon und Sonic nicht möglich. "Wir haben in den letzten drei Jahren in diese drei Titel investiert, um diese Säulen wachsen zu lassen, und sie sind sehr gut gewachsen", sagte er.

Auf welches Sega-Reboot freust du dich am meisten?