Sega will 5 Millionen Exemplare von Persona 6 in einem Jahr verkaufen

Für den nächsten nummerierten Titel der Persona-Reihe hofft Sega, in seinem Debütjahr 5 Millionen Einheiten zu verkaufen. Das sind ziemlich große Zahlen, aber nicht ganz unmöglich zu erreichen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verkaufte sich innerhalb der ersten Tage nach seiner Veröffentlichung rund 10 Millionen Mal, und in jüngerer Zeit verkaufte sich Marvel's Spider-Man 2 in den ersten Wochen 5 Millionen Mal.

In einem kürzlich durchgeführten Investoren-Q&A (transkribiert von Persona Central) wurden Segas Haruki Atami (Representative Director, President und Group CEO) zusammen mit Koichi Fukasawa (Director, Senior Managing Executive Officer) zu den potenziellen Verkäufen zukünftiger Persona-Spiele befragt. "Gibt es eine Chance, dass sich die Persona-Serie mit ihrer Popularität in Übersee im ersten Jahr 5 Millionen Mal verkaufen könnte?", lautete die Frage.

"Durch die Erhöhung der Anzahl der Plattformen, auf denen es verfügbar ist, und der Regionen, in denen es veröffentlicht wird, haben wir die Verkäufe von Persona 5 gesteigert. Wir glauben, dass es möglich wäre, dass ein großer Persona-Titel, wie z. B. eine nummerierte Veröffentlichung, im ersten Jahr 5 Millionen Exemplare verkauft, wenn er vom ersten Tag an auf mehreren Plattformen und gleichzeitig weltweit veröffentlicht wird", heißt es in der Antwort. Es gibt auch hohe Erwartungen an Metaphor: ReFantazio, das von den Machern von Persona 5 stammt.

Es scheint nicht unmöglich zu sein, dass Persona 6 5 Millionen in einem Jahr verkauft. Der Erfolg von Persona 5 hat Millionen neuer Fans an die Serie herangeführt, und bis Ende 2022 hat sie sich über 8 Millionen Mal verkauft. Wir müssen jedoch sehen, ob das nächste Spiel so beliebt ist wie sein Vorgänger.