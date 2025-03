Sega verspricht weniger Spiele, aber tiefere Investitionen in seine erfolgreichen Franchises

HQ

Sega hat zugegeben, dass es im kommenden Geschäftsjahr weniger vollständige Titel geben wird, aber gleichzeitig hat es große Pläne, seine größten Franchises und vertrauenswürdigsten Entwickler zu stärken.

In einem kürzlichen Q&A zu den Ergebnissen über VGC sagte der riesige Verlag, dass er zwar nicht die gleiche Anzahl an vollständigen Veröffentlichungen wie in diesem Geschäftsjahr vorweisen kann, aber immer noch Hoffnung auf ein starkes Jahr besteht. Mit einem neuen Sonic Racing-Spiel, der Rückkehr von Shinobi neben Jet Set Radio und Crazy Taxi, die alle in der Pipeline sind, könnten wir einige starke Starts von Sega sehen.

Es wird auch erwartet, dass viele Titel, die im vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht wurden, wie Metaphor: ReFantazio, Sonic X Shadow Generations und mehr, das Einkommen des Unternehmens im kommenden Geschäftsjahr stärken werden.

Auf die Frage, ob es daran interessiert sei, Entwickler zu gewinnen, um seine Veröffentlichungen zu unterstützen, zeigte Sega stattdessen, dass es einen anderen Weg einschlagen möchte. Vielmehr wird das Unternehmen versuchen, Entwickler in seine Teams aufzunehmen, die bei Atlus, Ryu Ga Gotoku Studio und Sonic Team arbeiten, um seine Hauptfranchises gesund zu halten.