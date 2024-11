Sega verkauft Humankind Entwickler Amplitude Studios

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr kündigte Sega Sammy eine umfassende Umstrukturierung seiner Investitionen und Präsenz in Europa an, indem es den Shooter Hyenas von Creative Assembly kurz vor seiner geplanten Veröffentlichung absagte und gleichzeitig Personal und Kosten in seinen Kommunikations- und Marketingabteilungen in mehreren Ländern abbaute. Das Unternehmen kündigte auch an, sich stärker auf den Mobilfunkmarkt zu konzentrieren und die Anzahl der in Entwicklung befindlichen Projekte in seinen aktiven europäischen Studios zu reduzieren. Wir wissen jetzt, dass sie einen weniger auf der Liste haben.

Sega hat Amplitude Studios, das Team hinter Humankind, verkauft. Positiv ist, dass es der Manager des Studios war, der ihr die "Freiheit" von Sega abkaufte, so dass sie vorerst weiterhin die Unabhängigkeit genießen können, um ihre Arbeit fortzusetzen. Im vergangenen Juli gliederte Sega auch Relic Entertaiment aus, das eine ähnliche Übernahme durchlief, um unabhängig zu werden.

Sega teilt mit, dass die Umstrukturierung in Europa abgeschlossen ist. Es wird nun einige Zeit dauern, bis wir beobachten können, wie sie ihre Geschäftsstrategie in einer Region anpassen, in der sie in den letzten 12 Monaten erheblich an Präsenz eingebüßt haben.

Was können wir nun in Zukunft von den Amplitude Studios erwarten? Nun, es sieht so aus, als hätten sie beschlossen, zu ihren "Indie-Wurzeln" zurückzukehren, wie sie sie mit Endless Dungeon gegründet haben, und sie haben dies in einer Nachricht an die Community angedeutet:

"Unser Studio wird von starken und bedeutenden Franchises unterstützt und unser Team ist bestrebt, die bestmöglichen Spiele zu entwickeln. Mit unserer umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung von Strategiespielen und zwei aufregenden Titeln, die derzeit in Arbeit sind, sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, den Spielern ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Diese Entscheidung ermöglicht es uns, agiler in unserem Ansatz zu sein und gleichzeitig die Vision, die von Anfang an unsere war, weiter zu gestalten, was uns in die Lage versetzt, Grenzen zu überschreiten und unserer Gemeinschaft näher zu sein als je zuvor."

