Sega und Tencent ziehen sich aus der E3 zurück

Es sah bereits ziemlich düster aus, als bestätigt wurde, dass Xbox, Nintendo und PlayStation in diesem Jahr nicht auf der E3 vertreten sein würden, aber dies wurde ermutigt, als Ubisoft (ein Unternehmen, das früher versprochen hatte, auf der E3 zu sein) sich ebenfalls aus der Veranstaltung zurückzog. Die heutigen Nachrichten tragen nur zu den enttäuschenden Nachrichten bei.

Wie IGN nun berichtet hat, ziehen sich sowohl Sega als auch Tencent in diesem Jahr ebenfalls aus der E3 zurück, was bedeutet, dass noch weniger große Publisher nicht an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen werden.

Während viele Publisher bestätigt haben, dass sie in diesem Sommer ihre eigenen digitalen Showcases veranstalten werden, was bedeutet, dass sich Fans und Verbraucher immer noch auf eine Menge Sommerankündigungen freuen können, deutet der Mangel an großer Präsenz auf der E3 darauf hin, dass die Schrift für die jährliche Veranstaltung an der Wand sein könnte.

So oder so, wir warten auf die offizielle Bestätigung der ESA in dieser Angelegenheit und wie die E3 2023 jetzt aussehen wird.