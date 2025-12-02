Sega und Paramount planen im November 2028 einen Sonic the Hedgehog "Universe Event Film"

HQ

Sega und Paramount setzen mit der Erweiterung des Sonic the Hedgehog Live-Action-Universums weiterhin mit voller Fahrt voran. Wir wissen bereits, dass ein vierter Hauptfilm im März 2027 erscheinen wird, aber darüber hinaus wurde nun ein weiteres Projekt versprochen.

Der Film feiert am 17. November 2028 Premiere und wird von Variety einfach als "Sonic Universe Event Film" bezeichnet, und die Formulierung sowie die Tatsache, dass ein nummeriertes Sonic -Projekt im Jahr zuvor erschienen ist, deuten darauf hin, dass es entweder ein Spin-off oder ein großes Team-up-Event sein wird. Wir wissen es noch nicht genau, aber seit Keanu Reeves Shadow the Hedgehog debütierte in Sonic the Hedgehog 3 debütierte, wollen die Fans mehr von der Figur sehen.

Sega und Paramount haben überhaupt keine Angst davor, dieses Universum zu erweitern, denn neben den verschiedenen bestehenden Filmen kam vor ein paar Jahren auch eine Knuckles TV-Serie auf Paramount+ auf.

Freust du dich auf mehr Live-Action Sonic ?