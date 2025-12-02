Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an

HQ

Sega ist kein Unbekannter für Kollaborationen aller Art, von Filmen über Gastauftritte bei Sonic Racing: Crossworlds, Kleidungskollektionen, Sneakers bis hin zu vielem mehr. Und jetzt sind sie wieder dabei, mit einer Zusammenarbeit, die jeder, der sich an Segas Arcade-Ursprünge erinnert, sicher lieben wird.

Sie haben sich mit MyArcade zusammengetan, um zwei retro-inspirierte Mini-Arcade-Einheiten mit klassischen Sonic-Titeln auf den Markt zu bringen. Hier ist, was sie zu bieten haben, zitiert aus der Pressemitteilung:

Sonic the Hedgehog Mächtiger Spieler



Tragbare Retro-Spielhalle



UVP: 119,99 $



Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel.



Enthält: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball und Sonic 3D Blast.



Hohe Auflösung, 3,5" Vollfarb-Display.



Wiederaufladbarer Akku mit bis zu sechs Stunden Spielzeit.



Klassische Holzkonstruktion



Sonic the Hedgehog Joystick-Spieler



Tragbare Retro-Spielhalle mit vollwertigem Joystick



UVP: 59,99 $



Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel.



Enthält: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2



Hohe Auflösung, 3,5" Vollfarb-Display.



Betrieben entweder von 4 AA-Batterien (nicht enthalten) oder von einem USB-C-Kabel® (nicht enthalten).



Wie man sieht, kommen beide in wirklich schöner Verpackung, von der wir glauben, dass viele Sammler sie gerne auf ihren Nerd-Altären ausstellen werden. Sie können sie unten ausführlicher sowohl im Video als auch in einer Bildergalerie ansehen.