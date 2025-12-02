Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News

Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an

Es ist wieder Zeit, sich selbst etwas zu gönnen, es ist schließlich fast Weihnachten. Das ist definitiv ein wirklich cooles Stück für Sonic-Sammler.

HQ

Sega ist kein Unbekannter für Kollaborationen aller Art, von Filmen über Gastauftritte bei Sonic Racing: Crossworlds, Kleidungskollektionen, Sneakers bis hin zu vielem mehr. Und jetzt sind sie wieder dabei, mit einer Zusammenarbeit, die jeder, der sich an Segas Arcade-Ursprünge erinnert, sicher lieben wird.

Sie haben sich mit MyArcade zusammengetan, um zwei retro-inspirierte Mini-Arcade-Einheiten mit klassischen Sonic-Titeln auf den Markt zu bringen. Hier ist, was sie zu bieten haben, zitiert aus der Pressemitteilung:

Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an

Sonic the Hedgehog Mächtiger Spieler



  • Tragbare Retro-Spielhalle

  • UVP: 119,99 $

  • Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel.

  • Enthält: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball und Sonic 3D Blast.

  • Hohe Auflösung, 3,5" Vollfarb-Display.

  • Wiederaufladbarer Akku mit bis zu sechs Stunden Spielzeit.

  • Klassische Holzkonstruktion

Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an

Sonic the Hedgehog Joystick-Spieler



  • Tragbare Retro-Spielhalle mit vollwertigem Joystick

  • UVP: 59,99 $

  • Offiziell lizenzierte, vollständig spielbare Titel.

  • Enthält: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2

  • Hohe Auflösung, 3,5" Vollfarb-Display.

  • Betrieben entweder von 4 AA-Batterien (nicht enthalten) oder von einem USB-C-Kabel® (nicht enthalten).

Wie man sieht, kommen beide in wirklich schöner Verpackung, von der wir glauben, dass viele Sammler sie gerne auf ihren Nerd-Altären ausstellen werden. Sie können sie unten ausführlicher sowohl im Video als auch in einer Bildergalerie ansehen.

HQ
Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an
Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten anSega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten anSega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an
Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten anSega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten anSega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an


Lädt nächsten Inhalt