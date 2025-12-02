Sega und MyArcade kündigen zwei Sonic Mini Arcade-Automaten an
Es ist wieder Zeit, sich selbst etwas zu gönnen, es ist schließlich fast Weihnachten. Das ist definitiv ein wirklich cooles Stück für Sonic-Sammler.
Sega ist kein Unbekannter für Kollaborationen aller Art, von Filmen über Gastauftritte bei Sonic Racing: Crossworlds, Kleidungskollektionen, Sneakers bis hin zu vielem mehr. Und jetzt sind sie wieder dabei, mit einer Zusammenarbeit, die jeder, der sich an Segas Arcade-Ursprünge erinnert, sicher lieben wird.
Sie haben sich mit MyArcade zusammengetan, um zwei retro-inspirierte Mini-Arcade-Einheiten mit klassischen Sonic-Titeln auf den Markt zu bringen. Hier ist, was sie zu bieten haben, zitiert aus der Pressemitteilung:
Sonic the Hedgehog Mächtiger Spieler
Sonic the Hedgehog Joystick-Spieler
Wie man sieht, kommen beide in wirklich schöner Verpackung, von der wir glauben, dass viele Sammler sie gerne auf ihren Nerd-Altären ausstellen werden. Sie können sie unten ausführlicher sowohl im Video als auch in einer Bildergalerie ansehen.