Sega und Microsoft arbeiten zusammen an einer „Super Game"-Initiative

HQ

Microsoft und Sega möchten in Zukunft enger zusammenzuarbeiten und deshalb verkünden sie diese Woche eine Kooperation. Der US-Konzern erklärt sich dazu bereit, dem japanischen Spielehersteller bei der Umsetzung einer sogenannten "Super Game"-Initiative zu helfen - was alles und nichts sein kann. Sega stellt die Entwicklung neuer Titel mit den Schwerpunkten "online", "Community" und "global" heraus. Der japanische Publisher möchte in Zukunft auch stärker auf Cloud-Dienste achten und Microsofts Azure-Plattform bei der Erstellung kommender Titeln nutzen. Ob hinter dem Marketing-Sprech irgendeine Substanz schlummert, lässt sich momentan leider nicht absehen.

Quelle: Reuters.