Sega und das IOC unterzeichnen einen mehrjährigen Vertrag, um die Olympischen Spiele mit Sonic the Hedgehog zu bewerben

HQ

Sega und das Internationale Olympische Komitee (IOC) gaben heute die Unterzeichnung einer mehrjährigen Vereinbarung bekannt, die universelle olympische Werte mit Sonic the Hedgehog verbindet. Die "Fünf Ringe"-Kollaboration (siehe Bild unten) wird Möglichkeiten erkunden, die Marke für die Olympischen Spiele zu bewerben und ab 2026 mit anderen Partnern offizielle Produkte auf den Markt zu bringen.

"Bei SEGA setzen wir uns dafür ein, respektvolle und integrative Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu schaffen", sagte Shuji Utsumi, President, COO und Repräsentant der Sega Corporation. "Die Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen Komitee ermöglicht es uns, diese Werte zu priorisieren, insbesondere mit dem Fünf-Ringe-Programm, und den innovativen und vielfältigen Geist zu feiern, den beide Marken fördern."

"Wir vom IOC freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SEGA in dieser aufregenden neuen Phase des olympischen Brandings, die die Kraft des Storytellings und der Innovation nutzt, um ein weltweites Publikum zu erreichen", sagt Elisabeth Allaman, stellvertretende Geschäftsführerin von TMS beim IOC. "Durch die Kombination der weltberühmten olympischen Ringe mit dem geliebten Sonic-Charakter schaffen wir neue Möglichkeiten für Fans jeden Alters, den Geist des Sports und des Spiels auf einzigartige und unvergessliche Weise zu erleben."

Was denkst du, ist Sonic die idealste Figur, um die Olympischen Spiele und die Videospiele zu verschmelzen?