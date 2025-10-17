Sega und Creative Assembly veranstalten im Dezember ein Showcase zum 25-jährigen Jubiläum von Total War

HQ

Später in diesem Jahr wird der nächste DLC für Total War: Warhammer III erscheinen, da das Tides of Torment -Pack im Strategiespiel veröffentlicht wird. Die vor kurzem angekündigte nächste Zusammenstellung von Inhalten wird drei neue Legendary Lords zum Meistern bringen, von denen jeder in der gesamten Immortal Empires -Kampagne "maritime Macht, schlangenhaftes Gemetzel und arkanen Ehrgeiz" entfesseln kann. Uns wurde gesagt, dass diese Lords die High Elves, Slaanesh und Norsca repräsentieren, und dass sie jeweils ihre eigenen Kampfeinheiten, Kampagnenmechaniken und narrativen Inhalte haben.

Spannend, oder? Die gute Nachricht ist, dass dieser DLC am 4. Dezember erscheint, was ein großer Tag für Total War -Fans sein wird, da Sega und Creative Assembly diesen Tag nutzen werden, um die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Franchise abzuschließen, was ein großes Anniversary Showcase beinhalten wird, das darauf abzielt, die "Zukunft von Total War" ins Rampenlicht zu rücken.

Ja, wir können uns auf eine "Flaggschiff-Videopräsentation" freuen, die enthüllt, was als nächstes für das Franchise ansteht. Der Showcase wird neue Fantasy- und historische Projektankündigungen sowie Kommentare von den Entwicklerteams enthalten, die die Zukunft von Total War gestalten."

Der genaue Zeitpunkt für den Showcase muss noch bekannt gegeben werden, aber uns wurde gesagt, dass die Informationen am 1. Dezember bekannt gegeben werden. Um deine Total War Säfte zum Fließen zu bringen, schau dir den Tides of Torment Ankündigungstrailer unten an.